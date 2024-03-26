Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що ні Європейський Союз, ні НАТО, ні Іспанія не готуються до жодної війни, попри зростаючу загрозу з боку Росії та її агресію проти України.

Про це повідомляє La Vanguardia.

За його словами, жоден з альянсів, членом яких є Іспанія, не є наступальним альянсом, всі вони є оборонними.

Міністр додав, що іспанці «чудово знають», що зараз у Європі йде агресивна війна з боку Росії – постійного члена Ради Безпеки ООН, тому уряд його країни допомагає Україні, аби не допустити того, щоб війна повернулася в Європу «як спосіб вирішення конфліктів між державами».

«Якщо агресивна війна буде успішною, то завтра кожному з нас може загрожувати сусід, який захоче частину його території, його суверенітету, і тому світ стане більш небезпечним», — підкреслив він.

Він також зазначив, що Іспанія не розглядає відправку військ в Україну, і додав, що не знає жодної країни, яка зараз розглядає таку можливість.