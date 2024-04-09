Про це міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив в інтерв’ю France 24.
“Я не думаю, що зараз це в наших інтересах – обговорювати щось із російськими лідерами. Бо пресрелізи та звіти, які вони подають – це брехня“, – зазначив він.
Спершу, як наголосив голова МЗС, між країнами треба відновити довіру, а також побачити “розвиток на полі бою в Україні”, які б посприяли відновленню міждержавних відносин.
“Сьогодні цього поки що немає“, – резюмував Сежурне.
3 квітня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню вперше за довгий час провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.
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