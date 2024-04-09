Стефан Сежурне зазначив, що Росія спотворила зміст розмови між міністрами оборони Себастьяном Лекорню та Сергієм Шойгу.

Про це міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив в інтерв’ю France 24.

“Я не думаю, що зараз це в наших інтересах – обговорювати щось із російськими лідерами. Бо пресрелізи та звіти, які вони подають – це брехня“, – зазначив він.

Спершу, як наголосив голова МЗС, між країнами треба відновити довіру, а також побачити “розвиток на полі бою в Україні”, які б посприяли відновленню міждержавних відносин.

“Сьогодні цього поки що немає“, – резюмував Сежурне.

3 квітня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню вперше за довгий час провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.