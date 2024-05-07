Президент України Володимир Зеленський сьогодні 7 травня провів телефонну розмову з президентом Фінляндії.

Про це Зеленський повідомив у мережі X.

Александр Стубб у ході розмови підтвердив свою участь у Саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії.

“Подякував за лідерство в реалізації пункту Формули миру щодо екологічної безпеки та активну залученість в інших напрямах”, — йдеться у повідомленні Зеленського.

Лідери країн також обговорили продовження оборонної співпраці та можливість використання фінського досвіду побудови цивільних укриттів.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив, що перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня у Бюргенштоку, що знаходиться недалеко від міста Люцерн у Швейцарії.