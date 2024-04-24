У Болгарії спеціальна комісія виявила, що протягом останніх трьох-чотирьох років 343 особи з Російської Федерації, які намагалися отримати болгарське громадянство, подали фальшиві документи.

Про це повідомив голова комісії Атанас Атанасов після засідання, присвяченого питанням придбання громадянства Болгарії росіянами.

За словами Атанасова, Гліб Мишин, який, ймовірно, має громадянство РФ та українське походження, відповідає за схему, яка дозволила росіянам здобути болгарське громадянство за допомогою підроблених документів.

Атанасов зокрема висловив занепокоєння щодо наслідків цієї ситуації і наголосив на вразливості, яку вона створює при наданні болгарського громадянства особам з країни, яка оголосила Болгарію ворожою. Він підкреслив нагальну потребу в законодавчих реформах для посилення всього процесу.

Атанасов також висловив сумніви щодо ефективності роботи Виконавчого агентства у справах болгар за кордоном, яке видає довідки про болгарське походження, та закликав до оцінки структури і функціонування Управління з питань громадянства Болгарії в Міністерстві юстиції.

Під час закритого засідання комісії було допитано директора Управління міграції Державного агентства національної безпеки Цветана Цветанова, якого Атанасов розкритикував за неефективність у виявленні діяльності Мишина.

Комісія продовжує розслідування, а планується ще одне засідання для представлення проєкту звіту про висновки комісії.