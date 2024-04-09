“Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні. Будуть розглянуті подальші можливості для прямої військової допомоги”, — заявив Запрянов 9 квітня, наголосивши на необхідності прискорення надання Україні двох пакетів військової допомоги, як повідомило видання Novinite.

Новопризначений уряд є тимчасовим, тож він, за словами Запрянова, не може дозволити собі тривалого періоду бездіяльності й перш за все повинен прискорити темпи роботи.

Зазначимо, що в Болгарії відбулася запланована заміна членів уряду в результаті якої новим керівником міністерства оборони замість Тодора Тагарева став Атанас Запрянов, який був заступником Тагарева. Новопризначений тимчасовий виконувач обов’язків міністра пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.

Окрім цього, новий очільник оборонного відомства Болгарії наголосив на важливості завершення стратегічної ревізії у сфері оборони та окреслив плани щодо вирішення існуючих проблем у збройних силах і посилення обороноздатності держави.