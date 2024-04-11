Про це повідомляє Національна поліція України.

Фігурантів викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції та працівниками оперативного підрозділу Державна установа «Сумський слідчий ізолятор» під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури.

“Організували шахрайську схему четверо осіб, які раніше були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів і наразі відбувають покарання в одній із установ обласного центру. Зловмисники створили організовану групу та розподілили між собою обов’язки. У подальшому вони залучили до протиправної діяльності ще пʼятьох спільників з волі”, – йдеться уповідомленні.

Аферисти розміщували оголошення про продаж нерозмитнених автомобілів на популярних онлайн-платформах. Покупців переконували внести на підконтрольні рахунки передплату у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень. Отримавши гроші, фігуранти переставали виходити на зв’язок.

“У жовтні минулого року поліцейські провели обшуки в оселях фігурантів та у місцях відбування покарання. Слідчі встановили, що зловмисники ошукали 22 людини, серед яких військовослужбовці ЗСУ, на понад 265 тисяч гривень”, – додають у відомстві.

Наразі правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно дев’ятьох фігурантів за ч. ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.