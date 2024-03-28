Андрій Юсов заявив, що дуже дивно, коли американські медіа говорять про "удари Росії у відповідь".

Про це представник української військової розвідки Андрій Юсов повідомив в інтерв’ю Голосу Америки.

Юсов заявив, що кожен масований ракетний удар Росії – це операція, яка вимагає тижнів підготовки, а тому не варто називати їх “ударами відплати”.

За його словами, з початку великої війни росіяни випустили Україною сотні ракет, що є прямим актом агресії проти мирної держави.

Він зазначив, що дуже дивно говорити про те, що Росія завдає “удари у відповідь”, оскільки диктатор Володимир Путін веде загарбницьку війну.

“Якщо говорити чисто з технічного погляду, то кожен масований ракетний обстріл, що проводиться російською армією, або комбінований обстріл з використанням безпілотників – це операція, що готується тижнями“, – сказав Юсов.

Спікер відомства підкреслив: якби одного дня стався вибух на підприємстві в Росії, а наступного дня — масований ракетний удар, то це означає, що обстріл був запланований і стався б у будь-якому разі.