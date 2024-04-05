Західні союзники перевірять свої запаси озброєння, щоб знайти більше засобів протиповітряної оборони для України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив під час пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО.

«Союзники розуміють терміновість […]. Вони розуміють терміновість, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону. Тому союзники повернуться і проаналізують свої запаси, чи є способи забезпечити більше систем, зокрема Patriot. А також переконатися в тому, що системи, які вже там (в Україні — ред.), мають боєприпаси та запчастини», — наголосив він.

Столтенберг зауважив, що декілька союзників пообіцяли докласти зусиль, щоб побачити, що вони можуть зробити ще. Однак відмовився надати більше деталей, поки країни не зробили висновки щодо своїх можливостей.

За словами керівника Альянсу, ситуація на полі бою в Україні залишається серйозною. Україна потребує більше засобів протиповітряного захисту, більше боєприпасів і більше допомоги.