Європа має достатньо ресурсів, щоб придбати зброю та боєприпаси для України.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

Туск сказав, що зараз Європа шукає можливості здійснення такої допомоги, проте головною проблемою є не фінансові питання, а саме пошук відповідних постачальників озброєння.

“Європа достатньо багата, щоб допомогти Україні і поставити зброю і боєприпаси. Проблемою є те, що наш ОПК до цього не пристосований”, — констатував Туск.

Проте він також зауважив, що європейський Союз повинен стати значною політичною і військовою силою, щоб забезпечити безпеку на європейському континенті.

“Ми використовуватимемо наші можливості і вплив для мобілізації наших партнерів в Європі і Брюсселі щоб зміцнити оборонні можливості в Європі”, — пообіцяв польский прем’єр.