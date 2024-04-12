Дональд Туск

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє Укрінформ. 

Туск сказав, що зараз Європа шукає можливості здійснення такої допомоги, проте головною проблемою є не фінансові питання, а саме пошук відповідних постачальників озброєння.

“Європа достатньо багата, щоб допомогти Україні і поставити зброю і боєприпаси. Проблемою є те, що наш ОПК до цього не пристосований”, — констатував Туск.

Проте він також зауважив, що європейський Союз повинен стати значною політичною і військовою силою, щоб забезпечити безпеку на європейському континенті.

 “Ми використовуватимемо наші можливості і вплив для мобілізації наших партнерів в Європі і Брюсселі щоб зміцнити оборонні можливості в Європі”, — пообіцяв польский прем’єр.

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