Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск сказав, що вживання кетаміну є корисним для його бізнесу і може бути вигідним для інвесторів Tesla.

Reuters пише, що у відеоінтерв’ю з колишнім ведучим CNN Доном Лемоном, Маск зазначив, що ефективність є головним фактором з точки зору фондового ринку, і якщо його вживання приносить користь інвесторам, він планує продовжувати це робити.

“З точки зору Волл-стріт (фондового ринку, – ред.), головне – це ефективність. Тож якщо я щось вживаю, інвесторові вигідно, щоб я робив це надалі”, – сказав керівник космічної компанії SpaceX і соціальної мережі X.

Щодо Tesla, Маск зауважив, що її вартість дорівнює вартості всієї іншої автомобільної промисловості разом взятої.

Він розповів, що має рецепт від лікаря на кетамін і вживає його “невелику кількість раз на два тижні”.

Зазначимо, що кетамін є дисоціативним наркотиком, який використовується в медицині як анестетик.