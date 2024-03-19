Reuters пише, що у відеоінтерв’ю з колишнім ведучим CNN Доном Лемоном, Маск зазначив, що ефективність є головним фактором з точки зору фондового ринку, і якщо його вживання приносить користь інвесторам, він планує продовжувати це робити.
“З точки зору Волл-стріт (фондового ринку, – ред.), головне – це ефективність. Тож якщо я щось вживаю, інвесторові вигідно, щоб я робив це надалі”, – сказав керівник космічної компанії SpaceX і соціальної мережі X.
Щодо Tesla, Маск зауважив, що її вартість дорівнює вартості всієї іншої автомобільної промисловості разом взятої.
Він розповів, що має рецепт від лікаря на кетамін і вживає його “невелику кількість раз на два тижні”.
Зазначимо, що кетамін є дисоціативним наркотиком, який використовується в медицині як анестетик.
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