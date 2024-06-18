Про це пише FQ.

Італія планує виділити ракети та систему ППО в рамках дев’ятого пакета військової допомоги для України. Ця інформація поки що не була підтверджена Міністерством оборони Італії. За неофіційними даними, з 1999 року Італія отримала 200 ракет Storm Shadow.

Глава МЗС Британії зазначав, що Італія, разом з Британією і Францією, вже надавала допомогу Україні у постачанні ракет. Україна також очікує отримання системи ППО Samp/T від Італії. Міністр закордонних справ Італії підтвердив, що готується ще один пакет військової допомоги, деталі якого залишаються конфіденційними.