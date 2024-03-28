З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 3 дітей з їхніми родинами. Регіони не уточнюються.

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За словами Кулеби, повернення родин цього разу «було особливо складним завданням». Одна з врятованих сімей — Надія та її 14-річний син Михайло. Чоловік Надії помер в окупації, а старша донька виїхала у Болгарію. До них двічі з обшуками приходили російські окупанти, жінка тоді ховала сина під ковдрою й говорила, що він хворіє.

Також у школі, куди окупанти змушували ходити хлопця, дітей вчили керувати дронами та користуватися зброєю. Щопонеділка проводили урок, на якому «вчили робити доноси» — запитували дітей, хто що бачив чи чув. Сім’я не змогла виїхати з окупації через те, що захворіла свекруха Надії, жінка залишилася її доглядати.

Інша врятована жінка — Марина розповіла, що у перші місяці російської окупації з полиць магазинів зникли продукти, потім на чотири місяці зник інтернет. За словами жінки, росіяни забороняли користуватися українськими сім-картами, а також месенджером Telegram.

«Перший час її 11-річний син Артур ще ходив гуляти з хлопцями на вулицю. Але після мінометного обстрілу, колі від страху хлопець заліз під стіл, більше гуляти не виходив. Дітям в школі розповідали, що України вже немає, а Київ — то російське місто», — розповів Кулеба.

Кулеба додав, що родинам вдалося безпечно виїхати на територію, підконтрольну Україні. Вони перебувають у безпеці.