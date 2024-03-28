Сполучені Штати не планують відправляти свої війська до України, навіть попри союзницькі відносини з Францією.

Це було заявлено речником Державного департаменту США Метью Міллером під час брифінгу.

Про це Міллер сказав у відповідь на прохання журналіста прокоментувати те, що американські посадовці були “розлючені” заявами президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправлення західних військових до України.

Журналіст також запитав, чи буде це питання обговорювати державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Париж наступного тижня.

“Я не можу прокоментувати ці повідомлення і не збираюся детально коментувати зустріч, але, звичайно, ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються надсилати війська в Україну”, — сказав Міллер.