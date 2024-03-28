Це відбудеться, якщо Україна не змінить демографічну стратегію.

Про це заявили у Міністерстві соціальної політики.

Там вважають, що впровадження стратегії демографічного розвитку може допомогти пом’якшити демографічну кризу і зберегти кількість населення на рівні 31,6 млн людей.

Втім, за відсутності змін чисельність населення України в кордонах 1991 року, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, може знизитися до 28,9 млн осіб на 1 січня 2041-го і до 25,2 – на 1 січня 2051-го.

Стратегія повинна забезпечити гідний рівень і якість життя кожному українцю, створити умови для повернення українців з-за кордону та для відтворення населення.

“Перевагою другого сценарію є мінімізація наслідків війни та пом’якшення демографічної кризи, що виразиться у значно кращих параметрах демографічної динаміки: за цим варіантом чисельність населення становитиме на 01 січня 2041 року 33,9 млн осіб, на 01 січня 2051-го – 31,6 млн осіб”, – повідомили в міністерстві.

Зазначається, що після початку повномасштабної війни сумарний коефіцієнт народжуваності впав до 1,0. У 2021 році він складав 1,16 – на 45% менше від необхідного рівня для простого відтворення населення.

Для відновлення чисельності населення цільовий показник народжуваності має становити близько 2,2.

Окрім низької народжуваності, на демографічну кризу в Україні впливає і передчасна смертність, насамперед чоловіків. Середня тривалість життя в Україні у 2020 році становила 71,3 року, що є найнижчим показником у Європі.