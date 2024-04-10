Як йдеться у повідомленні українсьої розвідки, свої заклики російські силовики просувають, зокрема, через російськомовні ЗМІ у Канаді.

Розвідники зауважили, що хоч вказане видання позиціює себе продемократичним та антипутінським, вони закликали українську діаспору у Канаді може бути обачними: видання може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих силових відомств.