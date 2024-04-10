Російська Федеральна служба безпеки у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати їх. В основному, силовики націлились на російських мігрантів та вихідців із країн колишнього СРСР.
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки.
Як йдеться у повідомленні українсьої розвідки, свої заклики російські силовики просувають, зокрема, через російськомовні ЗМІ у Канаді.
“Так цьогоріч у березні пряме звернення силовиків поширили у вигляді листівки-додатку до газети “Наша Канада”, яку безкоштовно розповсюджують у магазинах “європейських товарів”, російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах Торонто”,- йдеться у повідомленні.
Розвідники зауважили, що хоч вказане видання позиціює себе продемократичним та антипутінським, вони закликали українську діаспору у Канаді може бути обачними: видання може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих силових відомств.
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