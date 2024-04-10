Російська Федеральна служба безпеки у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати їх. В основному, силовики націлились на російських мігрантів та вихідців із країн колишнього СРСР.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки.