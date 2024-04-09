Піcля робочої поїздки до Харківської області президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку фортифікацій в регіоні у разі нового наступу російських військ.

Про це йдеться на сайті президента.

“Харківська область – це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати”, – наголосив Зеленський.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що оборонні споруди та укріплення поблизу кордону з Росією складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів. В регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: бетонні піраміди, “зуби дракона”, протитанкові рови. Проєкт із будівництва фортифікаційних споруд розробило Міністерство оборони України, урахувавши досвід бійців на першій лінії оборони.