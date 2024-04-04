Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Загалом уночі армія РФ випустила по Харкову 15 «шахедів», частину з них — збили, повідомили в ОВА.
Влучання зафіксували в Новобаварському, Слобідському та Салтівському районах.
Одне з влучань безпілотника у Харкові — у 14-поверхівку.
Нагадаємо, що вночі ворог вчергове атакував Харків, для чого застосував декілька хвиль “шахедів”.
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