Серед поранених — дев’ятеро цивільних, медсестра, рятувальник та поліцейський. Троє з поранених перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Загалом уночі армія РФ випустила по Харкову 15 «шахедів», частину з них — збили, повідомили в ОВА.

Влучання зафіксували в Новобаварському, Слобідському та Салтівському районах.

Одне з влучань безпілотника у Харкові — у 14-поверхівку.

Нагадаємо, що вночі ворог вчергове атакував Харків, для чого застосував декілька хвиль “шахедів”.