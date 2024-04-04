Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Загалом уночі армія РФ випустила по Харкову 15 «шахедів», частину з них — збили, повідомили в ОВА.

Влучання зафіксували в Новобаварському, Слобідському та Салтівському районах.

Одне з влучань безпілотника у Харкові — у 14-поверхівку.

Нагадаємо, що вночі ворог вчергове атакував Харків, для чого застосував декілька хвиль “шахедів”.

  • Масована атака дронами по Харкову: 4 людей загинули, серед них троє рятувальників
  • Володимир Зеленський відмовився дати інтерв’ю пропагандисту, який підігрував Путіну
  • Безпека на першому місці: Латвія обіцяє Україні військову допомогу