Службою безпеки України повідомлено про підозру заступнику голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП, який публічно закликав до співпраці з росіянами та просив помолитися за російських окупантів.

Цей священник, за даними СБУ, керував розгалуженою мережею єпархій УПЦ МП за кордоном, що застосовувала пропагандистські наративи РФ під прикриттям духовної опіки над українськими переселенцями.

“Таким чином фігурант намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави. Окрім цього під час проведення обшуків за його місцем проживання було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування російської федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави агресора. Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії міністерства закордонних справ рф”, — зазначили в Службі безпеки.

Йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: порушення рівноправності громадян та виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, а розслідування триває для встановлення всіх обставин злочину.

За цим статтям Кримінального кодексу України зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.