Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон після зустрічі з Дональдом Трампом під час свого візиту до США вкотре закликав американських законодавців розблокувати пакет допомоги для України.

Про це він сказав на пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, пише Politico.

Провідний британський дипломат сказав, що для України “немає нічого важливішого , ніж додаткова допомога, яку зараз розглядає Конгрес”.

“Я приїхав сюди без наміру читати лекції або говорити комусь, що робити, або втручатися в політичні та інші процеси в США. Я просто приїхав сюди як великий друг, що вірить у цю країну, і я вірю, що виділити ці кошти й дозволити їхнє ухвалення – глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки, вашого майбутнього і майбутнього всіх ваших партнерів”, – додав він.

Коментуючи зустріч із Трампом напередодні в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, Кемерон зазначив, що йшлось про геополітичні питання – ситуацію на Близькому Сході та в Україні, але в деталі вдаватись відмовився.