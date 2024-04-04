Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Республіканка з Індіани заявила, що не підтримує недавно ухвалений Сенатом законопроект, який передбачає 60 мільярдів доларів допомоги Україні, а також фінансування для Ізраїлю та Тайваню.

Вона висловила свою позицію щодо більш прозорої стратегії США у війні та контролю над витратами допомоги. Спартц також висловила думку, що будь-яка допомога має надаватися у вигляді кредитів, а адміністрація повинна звертати більше уваги на внутрішні питання.

“Я розумію важливість цієї битви і наслідки, якщо Росія переможе, але я також не дуже наївна. Якщо у нас не буде належного нагляду, ми не досягнемо наших цілей”, – сказала вона.

Вона також підкреслила, що виборці в передмісті Індіанаполіса, де вона живе, також виступають проти допомоги Україні з тих самих причин, що і в загальнонаціональному масштабі. Очікується, що додаткові кошти для України будуть проголосовані в Палаті представників цієї весни.

Незважаючи на свої попередні активні дії на підтримку України, Спартц змінила свою позицію, аргументуючи це бажанням більш прозорої стратегії та кращого контролю за витратами.

Спартц сказала, що може підтримати пакет, який включатиме гроші на озброєння, додатковий нагляд і жорсткіші правила безпеки на кордонах США.

Посадовці Білого дому провели кілька брифінгів для конгресвумен Вікторії Спартц, повідомивши, що підтримка президента Байдена щодо допомоги Україні має двопартійне схвалення, а американські посадовці продовжують відслідковувати процес надання цієї допомоги.

Демократи спочатку сподівалися, що Спартц зможе відігравати більш активну роль у зміцненні підтримки республіканців у питанні допомоги Україні. Військові експерти вважають, що ці гроші є добре витраченою інвестицією, порівняно з тими витратами і реакцією, які були б потрібні від США в разі ескалації конфлікту.