Йдеться про хакерську атаку на мобільного оператора «Київстар» у грудні 2023 року. Матеріали у справі збираються передати в Міжнародний кримінальний суд.

Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв’ю інформаційному агентству «Укрінформ».

За його словами, група в Telegram, що взяла на себе відповідальність за хакерську атаку, а також канал, який поширив це, правоохоронці ідентифікують як такі, що працюють з російським ГРУ. Вітюк каже, що насправді ці групи нібито добровільних хакерів-активістів — це легалізація діяльності російської військової розвідки.

Він також розповів, що зараз в розслідуванні зламу потрібно провести низку експертиз щодо збитків та уражених систем. Крім того, правоохоронці спрямували запити до міжнародних партнерів і спецслужб для отримання певної інформації.

Надалі СБУ оголошуватиме підозри та направлятиме обвинувальний вирок до суду.

«У нашому випадку буде також спрямування матеріалів до Міжнародного кримінального суду. […] Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні!» — додав Вітюк.

Так, правоохоронці оголосять про підозру членам угруповання SandWorm, яка є військовою частиною 74455 ГРУ, очільнику цієї військової частини, а також керівництву російської військової розвідки.

«Ми опрацьовуємо […] повністю всю вертикаль: починаючи від учасника АРТ-групи, її керівника на федеральному рівні, профільного заступника-куратора і директора ФСБ та керівництва Головного управління Генштабу Міністерства оборони рф», — зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.

12 грудня в роботі одного з найбільших мобільних операторів України — «Київстару» — стався технічний збій. Згодом у компанії підтвердили, що стали жертвою «потужної хакерської атаки».