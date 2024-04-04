Російські військові на лівому березі Дніпра переглянули свою тактику, збільшивши кількість наступів і штурмів.

Протягом останніх місяців росіяни намагаються знищити плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра. Для досягнення своєї мети загарбники малими групами атакують із кількох напрямків.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Згідно з її заявою, противник протягом кількох місяців поспіль намагається витіснити Сили оборони з плацдармів на лівому березі, проте безуспішно, і продовжує постійно експериментувати з новими тактичними прийомами.

Гуменюк пояснила, що нині стратегія окупантів полягає в максимальному розосередженні зусиль і атаці дрібними групами з різних напрямків, з метою послабити наші оборонні сили.

“Кількість штурмів зросла — у попередні тижні ми говорили про 1-3 штурми на добу, то вже два дні поспіль фіксується 7-8 штурмів“, — сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що це свідчить про серйозність спроб противника знайти ефективні методи, оскільки військове керівництво наполягає на досягненні результатів, яких поки що не відбувається.

“Для нас це говорить про подальше насичення бойової роботи, про те, що необхідно більше захисту засобами РЕБ, щоби підрозділи, які захищають плацдарм, не вкривалися дронами ворога, тому що в проміжках між штурмами продовжуються і артилерійські обстріли, і удари дронами“, — повідомила Гуменюк.

Вона додала, що результати нашої радіоелектронної боротьби залишаються вражаючими: приблизно половина атак закінчується провалом для росіян через заходи протидії ЗСУ.