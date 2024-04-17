Москва посилює свої агітаційні дії в регіонах Росії, спрямовані на збільшення кількості людей, готових служити в армії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що російський режим виставив завдання виконати план весняного призову і запобігти його зриву, оскільки зменшення чисельності строковиків може призвести до зниження кількості осіб, готових укладати контракт з армією РФ.

В рамках активізації інформаційного впливу на населення регіонів Росії, режим глорифікує військову службу та просуває наратив, що вона гарантує невтручання у бойові дії проти України.

Також використовується різноманітна мілітаристська пропаганда, включаючи розфарбовані мілітарними принтами вагони пасажирських поїздів та електричок.

“Українські розвідники поінформували, що для агітації росіяни залучають залізницю — “вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку”. “Тож, путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його “агітпоїздами”, — додали у відомстві.