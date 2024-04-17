Всього постраждали внаслідок російського ракетного обстрілу Чернігова більше 50 людей. Рятувальники шукають під завалами людей.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

Він утонює, що в результаті ракетного обстрілу міста зруйновано восьмиповерхівку, 4 багатоповерхівки та лікарня пошкоджені, як і заклад вищої освіти та десятки авто. Наразі відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей. Загинули 11 людей.

“Рятувальники та медики докладають усіх зусиль, щоб дістати людей та зберегти їх життя та здоров’я. Працюють всі екстрені служби”, – запевнив Кулеба та додав, що “людям буде надана уся компенсація за зруйноване майно”.

Як повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, у місті провели засідання штабу з ліквідації наслідків ракетних ударів,

“Працівники ЖЕКу вже почали обхід квартир, які постраждали — 4 бригади по 8 людей для того, щоб визначити потребу в будматеріалах. Це УСБ, це плівка для того, усунути всі наслідки і люди б могли ночувати вдома. У кого такої можливості не буде, вже визначені місця, куди людей на ніч будуть тимчасово заселяти для того, щоб вони провели ніч в більше-менш комфортних умовах”, — сказав в.о. мера.

17 квітня, вранці, під час повітряної тривоги, у Чернігові пролунали вибухи. Згодом місцева влада підтвердила, що російські війська завдали удару по місту.

За інформацією влади, російські війська випустили по Чернігову три ракети. Вони вразили об’єкти цивільної та соціальної інфраструктури в густонаселеному районі міста.

В районі обстрілу в цілях безпеки тимчасово відключені електро-, газо- та водопостачання.