Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті теплоелектростанції на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефір телемарафону.
“Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті. Використовувати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні”, – заявив він.
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