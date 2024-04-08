У нашої країни є унікальна можливість отримати потрібні запчастини для відновлення енергетичної інфораструктури.

Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті теплоелектростанції на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефір телемарафону.

“Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті. Використовувати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні”, – заявив він.