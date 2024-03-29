За попередньою оцінкою Державної служби статистики України (Держстату), реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%.

Про це свідчить попередня оцінка Держстату.

Реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%. Номінальний ВВП торік зріс до 6,5 трлн грн.

Раніше в НБУ прогнозували, що зростання ВВП України за підсумками 2023 року могло перевищити 5% завдяки більшим, ніж очікувалося, надходженням міжнародної фінансової допомоги, хорошому врожаю, відсутності перебоїв в енергосистемі, новому морському коридору та адаптивності підприємців. У жовтні 2023 року НБУ прогнозував зростання показника на 4,9%.

У січні-лютому 2024 року зростання українського ВВП оцінюють на рівні 3,6%.