Про це свідчить попередня оцінка Держстату.
Реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%. Номінальний ВВП торік зріс до 6,5 трлн грн.
Раніше в НБУ прогнозували, що зростання ВВП України за підсумками 2023 року могло перевищити 5% завдяки більшим, ніж очікувалося, надходженням міжнародної фінансової допомоги, хорошому врожаю, відсутності перебоїв в енергосистемі, новому морському коридору та адаптивності підприємців. У жовтні 2023 року НБУ прогнозував зростання показника на 4,9%.
У січні-лютому 2024 року зростання українського ВВП оцінюють на рівні 3,6%.
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