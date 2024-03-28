Обговорення відбувається на рівні радників із питань безпеки, говорять про те, у якій формі може бути досягнута мирна домовленість.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю Märkische Allgemeine Zeitung.

За словами Шольца, посередницькі ініціативи були завжди.

Він нагадав, що одразу після початку повномасштабної війни Україна та росія вели прямі переговори один з одним.

Тоді переговори провалилися, тому що росія використовувала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу.

Потім стало відомо про масові вбивства в Бучі та Ірпені. Вони, як зауважив Шольц, позбавили переговори будь-якої основи.

Також Шольц згадав про скасування президентом рф путіним зернової угоди.

Крім того, велися переговори про безпеку на Запорізькій атомній електростанції та обмін полоненими, вказав канцлер.

«Наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні безпекових радників, у якій формі може бути досягнута домовленість, що призведе до мирного процесу. Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська», — сказав канцлер.