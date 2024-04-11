Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
– 995 млн за програмою “Захисник Києва”
– 30 млн — субвенція Міністерству Оборони України
– майже 80 млн — на облаштування фортифікаційних споруд
– майже 460 млн — на соціальні виплати для захисників та захисниць за міською цільовою програмою «Турбота».
Мер нагадує, що на одному з минулих засідань Київрада збільшила фінансування потреб сил безпеки та оборони до понад 5 млрд гривень.
Тобто, сумарно Київ виділив понад 6,5 млрд за період цього року.
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