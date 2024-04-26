Микола Сольський після звільнення з-під варти продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

За міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн, внесли 75,7 млн грн застави.

23 квітня 2024 року ексголову аграрного комітету ВР – чинного міністра Миколу Сольського викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Сольський заявив, що йдеться про події 2017-2018 років, коли він був адвокатом.

У Раді зареєстрували проєкт Постанови про звільнення Миколи Сольського з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

Згодом спікер ВР Стефанчук опублікував текст заяви Сольського про відставку. Вищий антикорупційний суд відправив міністра аграрної політики Миколу Сольського під варту із можливістю внесення застави у 75,7 млн грн.