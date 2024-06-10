Упродовж доби загарбники 523 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворог завдав авіаційні удари по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому. 206 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

20 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.

294 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло п’ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали, підсумував Федоров.