Загалом окупанти мають намір відібрати активи ще 110 українських фізичних і юридичних осіб, які "вчиняють щодо Росії недружні дії", серед них і майно української співачки кримськотатарського походження, переможниці "Євробачення-2016" Джамали.

Про це написав очільник окупаційного кримського парламенту Володимир Константинов у Telegram-каналі.

“Планується поповнити перелік націоналізованого майна новими об’єктами, що належать 110 особам, які підтримують київський режим і спонсорують ЗСУ. Серед цих людей — Джамаладінова Сусана Алімовна, відома як співачка Джамала, щодо якої порушено кримінальну справу, а саму виконавицю оголошено в розшук через поширювану нею фейкову інформацію про Збройні сили Росії”, — написав він.

Крім того, за словами представника окупаційної влади Криму, до цього переліку внесено:

майно депутата Броварської районної ради Київської області, який є бенефіціаром Центру дельфінотерапії, реабілітації та відпочинку в Алушті;

“Холдингової компанії “Київміськбуд”;

Арсенія Яценюка — бенефіціара ТОВ “Антей 2012”, яке є правовласником нерухомого майна в Ялті;

майно сім’ї народної депутатки України Лідії Котеляк, яка очолює організацію “Матері мобілізованих”;

її сина Ігоря Котеляка — бійця ГУР МО України;

ЗАТ “Ялтинська кіностудія”;

ТОВ “Готель “Брістоль” в Ялті;

ПАТ “Платинум банк”.

“До переліку також внесено об’єкти, що належать родичам українського політика Віталія Хомутинніка та іншим українським сусідам Зеленського в Лівадії”, — додав Константинов.