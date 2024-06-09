Про це написав очільник окупаційного кримського парламенту Володимир Константинов у Telegram-каналі.
“Планується поповнити перелік націоналізованого майна новими об’єктами, що належать 110 особам, які підтримують київський режим і спонсорують ЗСУ. Серед цих людей — Джамаладінова Сусана Алімовна, відома як співачка Джамала, щодо якої порушено кримінальну справу, а саму виконавицю оголошено в розшук через поширювану нею фейкову інформацію про Збройні сили Росії”, — написав він.
Крім того, за словами представника окупаційної влади Криму, до цього переліку внесено:
- майно депутата Броварської районної ради Київської області, який є бенефіціаром Центру дельфінотерапії, реабілітації та відпочинку в Алушті;
- “Холдингової компанії “Київміськбуд”;
- Арсенія Яценюка — бенефіціара ТОВ “Антей 2012”, яке є правовласником нерухомого майна в Ялті;
- майно сім’ї народної депутатки України Лідії Котеляк, яка очолює організацію “Матері мобілізованих”;
- її сина Ігоря Котеляка — бійця ГУР МО України;
- ЗАТ “Ялтинська кіностудія”;
- ТОВ “Готель “Брістоль” в Ялті;
- ПАТ “Платинум банк”.
“До переліку також внесено об’єкти, що належать родичам українського політика Віталія Хомутинніка та іншим українським сусідам Зеленського в Лівадії”, — додав Константинов.
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