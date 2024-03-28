Про це глава держави повідомив у Телеграмі.
«Новим керівником Служби зовнішньої розвідки України я призначив бойового генерала Олега Іващенка. Він – людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль зараз», – сказав Президент.
Він підкреслив, що саме в умовах об’єктивно обмежених ресурсів необхідно знаходити можливості та правильно ними користуватися, щоб Україна могла знищувати окупанта, захищати людей, звільняти свою територію та постійно зміцнювати зв’язки зі світом, не лише з традиційними партнерами України у Європі та Північній Америці, але й у всіх інших частинах світу.
Зеленський наголосив, що присутність України у світі має стати глобальною, щоб потенціал України був максимальним.
Президент зауважив, що українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути українські інтереси; всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна.
Він також зазначив, що Україна повинна значно розширити присутність у тих частинах світу, де відбувається конкуренція ключових глобальних сил. На його переконання, Україні завжди потрібна своя роль у такій конкуренції та свій вплив на неї.
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