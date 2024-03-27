Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Викрили міжнародний наркоканал, який організували 36-річний житель столиці і його 30-річна знайома. Вони постачали наркотики з Нідерландів до України, продаючи кокаїн великими партіями. Такий “бізнес” приносив їм понад 12 млн грн щомісячно.
Зазначається, що наркотики ховали у великих закладках на території Закарпатської області та забезпечували подальший збут довіреному колу осіб.
У ході спецоперації правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу ППОП затримали двох учасників наркоугруповання “на гарячому” під час збуту кокаїну.
“Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях та автівках підозрюваних. Вилучили близько 1 кг кокаїну, чорнові записи, електронні ваги, а також два автомобілі“, – зазначили прокурори.
Двох учасників наркобізнесу затримали, їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Україна отримає від БРРЄ 100 мільйонів євро на компенсації за знищене майно
- Стан енергосистеми України на 27 березня
- Путін хоче не лише захопити Україну, а й принизити Захід, — Ханно Певкур