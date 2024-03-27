Орієнтовна вартість вилученого "товару" за цінами "чорного" ринку сягає понад 250 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Викрили міжнародний наркоканал, який організували 36-річний житель столиці і його 30-річна знайома. Вони постачали наркотики з Нідерландів до України, продаючи кокаїн великими партіями. Такий “бізнес” приносив їм понад 12 млн грн щомісячно.

Зазначається, що наркотики ховали у великих закладках на території Закарпатської області та забезпечували подальший збут довіреному колу осіб.

У ході спецоперації правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу ППОП затримали двох учасників наркоугруповання “на гарячому” під час збуту кокаїну.

“Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях та автівках підозрюваних. Вилучили близько 1 кг кокаїну, чорнові записи, електронні ваги, а також два автомобілі“, – зазначили прокурори.

Двох учасників наркобізнесу затримали, їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.