Унаслідок ракетного удару по рекреаційній зоні Одеси ввечері 25 березня до лікарів за меддопомогою звернулися щонайменше дев’ятеро людей. Пошкоджені навколишні будинки та інфраструктурний об’єкт.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Ракети вдарили просто в місто, в рекреаційну зону, постраждали люди, щонайменше дев’ятеро звернулися за медичною допомогою. У когось реакція на стрес, у когось поранення від уламків скла. Скла летіло дуже багато. Ударна хвиля зачепила навколишні будинки”, – сказала Гуменюк

Вона підкреслила, що удар був спрямований по рекреаційній зоні і ворог знову застосував тактику подвійного удару: спочатку вдарила одна ракета, а через декілька хвилин, з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна ракета.

«Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що немає переваг вздовж лінії бойового зіткнення», – додала Гуменюк.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнав Палац спорту та прилеглі багатоповерхівки. Зокрема, постраждала льодова арена, де займалися одеські спортсмени. Під час удару в Палаці спорту проходило тренування дитячої групи з фігурного катання.