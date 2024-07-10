На дорогах Украины станет еще больше измерителей скорости TruCAM | Украинская правда

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції.

“Загалом на дорогах України працюють 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюється на 295 ділянках автомобільних доріг”, йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації, адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:

  • додано 17 нових ділянок,
  • внесено зміни до 3 ділянок,
  • видалено з переліку 1 ділянку,
  • призупинено роботу на 54 ділянках.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг, повідомили в пресслужбі.

  • ДТП на Рівненщині: з’явилися перші деталі розслідування, — поліція
  • На Рівненщині сталася жахлива ДТП: 14 людей загинуло
  • Генпрокуратура відреагувала на смертельну аварію на Рівненщині й опублікувала фото