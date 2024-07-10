Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції.
“Загалом на дорогах України працюють 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюється на 295 ділянках автомобільних доріг”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в пресслужбі, прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації, адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.
З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:
- додано 17 нових ділянок,
- внесено зміни до 3 ділянок,
- видалено з переліку 1 ділянку,
- призупинено роботу на 54 ділянках.
У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг, повідомили в пресслужбі.
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