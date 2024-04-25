Контррозвідка Служби безпеки затримала ще дев’ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації правобережжя Херсонщини.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Усі вони входили до складу так званої «виборчої комісії № 826», яку рашисти створили у захопленому на той час Бериславському районі.

Також встановлено особу очільниці псевдоустанови, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України.

За даними слідства, під час перебування на «посаді» вона організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо «приєднання» регіону до складу Росії.

“Щоб виконати вказівку Москви, колаборантка залучила дев’ятьох місцевих жителів, з яких потім сформувала повний склад «виборчкому». За її вказівкою підлеглі масово агітували своїх односельчан підтримати фейковий плебісцит і «проголосувати» на користь кремля. Безпосередньо в день незаконного «референдуму» фігуранти робили дворові обходи приватних осель з «виборчими урнами» та фейковими бюлетенями”, – йдеться у повідомленні.

Під час таких рейдів вони, будучи у супроводі озброєних загарбників, збирали «голоси за приєднання до РФ».

“Під час звільнення регіону «голова виборчкому» втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишились на правому березі і «залягли на дно» поблизу лінії боєзіткнення. Таким чином вони сподівались уникнути правосуддя. Але співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали”, – зазначають у відомстві.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Колишній очільниці окупаційного «виборчкому» РФ заочно повідомлено про підозру за цією ж статтею Кримінального кодексу України.