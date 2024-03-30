У мережі поширилося відео, на якому кілька жінок оточили автомобіль ТЦК та СП на Хмельниччині, а одна з них побила вікна. Військкомат звернувся до поліції.

Про це повідомила пресслужба ТЦК у Facebook.

“Повідомляємо, що під час проведення заходів оповіщення на військовослужбовців Шепетівського РТЦК скоєно напад групою агресивних місцевих мешканок“, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок нападу було пошкоджено службовий автомобіль військкомів. На місце події викликали поліцію.

“Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб“, — зауважили в ТЦК.

На відео декілька жінок напали на машину кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебували щонайменше двоє співробітників ТЦК. Кадри показують, як одна із жінок, озброївшись палицею, почала бити вікна автівки, після чого чоловік у військовій формі, який був на водійському місці, вибіг геть.