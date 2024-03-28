Про це “Суспільному” розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями: “Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку” та “Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на неї формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК“, — розповів Істомін.

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