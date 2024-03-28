На Полтавщині відділи ТЦК та СП звернулися до поліції з проханням доставити близько 30 тис. військовозобов'язаних, які вчинили адміністративне правопорушення.

Про це “Суспільному” розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями: “Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку” та “Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

“Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на неї формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК“, — розповів Істомін.