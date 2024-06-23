На Торецькому напрямку відкрилися активні бойові дії

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин, коментуючи обстановку на фронті.
За його словами, на Торецькому напрямку останнім часом відкрилися активні бойові дії, зокрема, загарбники мають підтримку авіації – вона завдає ударів КАБами, знищуючи на напрямку Горлівка-Торецьк “чимало всього, що є на їх шляху”.
Впродовж минулої доби у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк загарбники здійснили 15 атак, Сили оборони їх відбили, зазначив речник.
Зокрема, саме по Нью-Йорку та Торецьку загарбники здійснюють авіаудари, підсумував Волошин.
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