На Торецькому напрямку відкрилися активні бойові дії

На Торецькому напрямку відкрились активні бойові дії, які ворог підтримує авіацією, завдаючи ударів КАБами.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин, коментуючи обстановку на фронті.

За його словами, на Торецькому напрямку останнім часом відкрилися активні бойові дії, зокрема, загарбники мають підтримку авіації – вона завдає ударів КАБами, знищуючи на напрямку Горлівка-Торецьк “чимало всього, що є на їх шляху”.

Впродовж минулої доби у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк загарбники здійснили 15 атак, Сили оборони їх відбили, зазначив речник.

Зокрема, саме по Нью-Йорку та Торецьку загарбники здійснюють авіаудари, підсумував Волошин.