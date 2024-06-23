12:55 На Торецькому напрямку відкрилися активні бойові дії
12:37 На семи напрямках ведуться бої, від початку доби вже було 52 зіткнення, — Генштаб
11:54 Окупанти обстріляли Торецьк: двоє загиблих та двоє поранених людей
11:41 У Німеччині пропонують депортувати українських біженців без роботи
11:15 У застосунку “Резерв+” з’явився QR-код
10:53 Побиття колишнього військового у Києві: 17-річному нападнику повідомили про підозру
10:36 23 червня графіки відключень електроенергії почнуть діяти раніше
10:13 Наслідки удару по Харкову: в лікарнях залишаються понад 40 людей
09:58 ЗСУ вдарили по пункту управляння армії РФ у Бєлгородській області, — Генштаб
09:44 Українські забудовники починають залучати мігрантів через дефіцит до 40% кадрів у будівництві
09:20 Польща розглядає повне закриття кордону з Білоруссю
08:52 Повітряні сили цієї ночі збили на Київщині дві ракети “Калібр” з трьох запущених
08:43 Міноборони РФ заявило про збиття 33 дронів над територіями кількох областей
08:15 КОВА: На Київщині працювала ППО
07:56 Нарощування темпів на Донеччині може бути початком літнього наступу росіян, — ISW
07:37 Ворог втратив 1270 солдатів за останню добу, — Генштаб
07:16 У Краснодарському краї знищили склад “шахедів”

22 червня

22:55 Плетенчук: РФ контролює небо над Чорним і Азовським морями за допомогою гелікоптерів
22:36 Удар по Харкову: кількість поранених зросла до 56, троє загиблих
22:15 У Сумській області підозрюють в убивстві депутата обласної ради
22:05 Олександр Шовковський показав, як провів день, годуючи оленят
21:54 У додатку «Резерв+» свої дані вже оновили 1,7 мільйона українців
21:35 ЄБРР виділить кошти для Укрзалізниці та Укрпошти
21:15 Генштаб: Майже третина боєзіткнень на фронті за сьогодні — на Покровському напрямку
20:55 Сергія Жадана, який мобілізувався до лав Нацгвардії, помітили у закладі Харкова
20:36 Кількість поранених у Харкові зросла до 43, шестеро у важкому стані
20:11 Міноборони: РФ щодня скидає близько 100 КАБів на позиції ЗСУ
19:57 Якими будуть графіки відключення світла у неділю 23 червня
19:39 Міненерго не готове прогнозувати, якими будуть відключення взимку
18:54 Угорщина не блокувала 14-й пакет санкцій проти РФ в обмін на захист будівництва своєї АЕС, – ЗМІ
18:45 Протягом дня майже 25 разів окупанти обстріляли Нікопольщину: пошкоджено будинки, агрофірму
18:21 FT: Україна через посередників отримає боєприпаси з Сербії на 800 млн євро
17:55 Поблизу Бєлгорода прогриміли вибухи. ЗМІ пишуть про ураження системи ППО
17:42 Від початку доби на фронті відбулося 99 боєзіткнень, — Генштаб
17:16 У Брюсселі уточнили, коли ЄС та Україна підпишуть безпекову угоду
16:57 Зеленський: 3 загиблих і 19 поранених у Харкові, потрібні сильні рішення
16:43 Нафтогаз обіцяє відновити Університет нафти й газу в Івано-Франківську

На Торецькому напрямку відкрилися активні бойові дії

На Торецькому напрямку відкрились активні бойові дії, які ворог підтримує авіацією, завдаючи ударів КАБами.

Неділя, 23 червня 2024, 12:55

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин, коментуючи обстановку на фронті.

За його словами, на Торецькому напрямку останнім часом відкрилися активні бойові дії, зокрема, загарбники мають підтримку авіації – вона завдає ударів КАБами, знищуючи на напрямку Горлівка-Торецьк “чимало всього, що є на їх шляху”.

Впродовж минулої доби у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк загарбники здійснили 15 атак, Сили оборони їх відбили, зазначив речник.

Зокрема, саме по Нью-Йорку та Торецьку загарбники здійснюють авіаудари, підсумував Волошин.

Теги: російська агресія, російсько-українська війна, Торецький напрямок

Межа у Telegram

Підписатись