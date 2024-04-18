Якщо Путін досягне успіху в Україні, він продовжить війну.

Про це повідомив Гельмут Раух – керівник компанії Diehl Defence, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси Iris-T SLM

«Три наші системи вже знаходяться в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна — лише за кілька тижнів», — сказав він у розмові з кореспондентом BILD.

Гельмут Раух прибув до України разом з віце-канцлером Німеччини Робертом Хабеком, про цей візит не було оголошено.

“Якщо Путін досягне успіху в Україні, він продовжить війну. Тому для нашої безпеки і миру в Європі важливо, щоб Україна успішно захищала себе і ми їй допомагали», — заявив віце-канцлер Німеччини