Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що сили РФ, ймовірно, посилять удари безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди ынфраструктуры України та оборонно-промисловій базі до того, як надійде допомога з США.

Військові аналітики висловили припущення, що зосередженість розмов Шойгу на ударах по українській логістиці свідчить про те, що російські війська можуть змінити свій набір цілей, щоб вразити українську логістику, військові складські об’єкти та транспортну інфраструктуру.

Армія РФ, ймовірно, активізує поточні наступальні операції в найближчі тижні, щоб використати матеріальні обмеження українських підрозділів напередодні прибуття безпекової допомоги з США.

Зосередженість Шойгу на російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від міста Донецьк додатково вказує на те, що російська армія, ймовірно, посилить наступ у цих районах.

Сили РФ завдали потужних ударів по об’єктах транспортної інфраструктури в Дніпропетровській області 19 квітня і можуть мати намір повторити та розширити ці обстріли в найближчі тижні, щоб перекрити українські наземні лінії зв’язку.

Російське військове командування може сподіватися, що скоординовані зусилля з перекриття обмежать здатність України достатньою мірою розподіляти живу силу і матеріально-технічні засоби на критично важливих ділянках фронту і відтермінують покращення можливостей, які надасть українським силам прибуття безпекової підтримки від США.