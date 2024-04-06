На цьому відтинку фронту тривають запеклі бої. Окупанти намагаються прорвати оборону, але українські воїни дають потужну відсіч ворогу.

Останніми днями на Авдіївському напрямку українські десантники відбили найбільш масові спроби російських загарбників прорвати оборону. Лише за сьогодні наші воїни успішно відбили 11 атак противника та знищили 16 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

“Впродовж крайніх кількох днів відбулася, мабуть, наймасовіша спроба прорвати оборону на конкретній ділянці фронту. Для прориву нашої оборони використовували танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Проте десантники дали потужну відсіч ворогу”, — повідомили в Генштабі.

За даними військових, бої були жорстокими, а сили ворога значно переважали над силами ЗСУ. Проте попри українські воїни все ж відбили наступ, спаливши чимало одиниць техніки. Зокрема, російська сторона втратила танки Т-90, вартість яких за одиницю сягає приблизно 4,5 млн доларів. Тож, масштабний наступ перетворився на “операцію” з утилізації сучасної російської техніки.

В Генштабі нагадали, що 29 березня на українські позиції намагалися зайти 36 танків та 11 БМП. Однак воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили 15 танків, серед яких один Т-90 та вісім БМП. Наступного дня росіяни атакували українські позиції чотирма танками та двома бойовими машинами. Проте спроба росіян наступати виявилась невдалою: українські військові знищили три танки й обидві машини піхоти.

В останній день березня окупанти знову пішли в атаку, використовуючи шість танків та три БМП, які в повному складі були виведені зі строю, зауважили у Генштабі.