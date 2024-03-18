На Херсонщині поліція фіксує наслідки російських атак по цивільній інфраструктурі

Четверо людей постраждали у результаті російських ударів по цивільній інфраструктурі у Херсонській області, також пошкоджені житлові будинки, авто, АЗС та автосервісне підприємство.

Про це зазначають у поліції Херсонської області.

Російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Бериславського та Херсонського районів, били з артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА.

Військові РФ атакували дроном Львове. Внаслідок вибуху скинутого боєприпасу постраждав 43-річний чоловік, у нього мінно-вибухова травма та вогнепальні поранення різних частин тіла.

По Іванівці російські військові били з танку, в результаті чого постраждали троє працівників поліції, у всіх контузії.