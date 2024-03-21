За звітом британської розвідки, останніми тижнями здається, що наступ російської армії на Донбасі трохи сповільнився, ймовірно, внаслідок значних втрат на Авдіївському напрямку.

Про це зазначає британська розвідка.

Зокрема, російські сили зараз намагаються розширити свої зони контролю на північний захід від Донецька, однак їм доводиться проводити бої за контроль низки населених пунктів, включаючи Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Британська розвідка припускає, що сповільнення наступу може бути пов’язане із втратами, які російські сили зазнали під час боїв в районі Авдіївки.

У той же час, Міністерство оборони Великої Британії зауважує, що ситуація на фронті залишається нестабільною, а недостатній кадровий склад та нестача боєприпасів може обмежувати здатність Збройних Сил України утримувати свої позиції.