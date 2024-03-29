Про це Бріджит Брінк повідомляє у мережі X (Twitter).

Посол закликала США схвалити військову допомогу Україні.

Усю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України – зараз вся Україна перебуває в стані повітряної тривоги.

Варварські зусилля Росії, спрямовані на відключення електроенергії для мільйонів чоловіків, жінок і дітей, тривають безконтрольно. Зараз потрібна наша допомога“, – заявила вона.

Нагадаємо, що під час зустрічі Міністра фінансів України Сергія Марченка та Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Бріджит Брінк було підписано двосторонню Угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.

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