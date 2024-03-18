Про це розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає пресслужба оборонного відомства.

Міністерство оборони України впроваджує новий підхід до перепідготовки медичного персоналу, який включає можливість комбінування онлайн та офлайн навчання.

Згідно з цим новим форматом, медичні працівники можуть проходити теоретичну частину курсів онлайн, а потім відвідувати 18-денну практичну частину навчання офлайн.

Після успішного завершення курсів, вони отримають офіцерське звання та можуть повернутися до своїх підрозділів для роботи на більш відповідних посадах.

Нова форма навчання спрямована на медичних працівників, які не мають військової освіти та офіцерського звання, але вже працюють у Збройних Силах України на різних посадах.

“Водночас цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів. За чотири місяці навчання вони можуть здобути офіцерське звання для подальшого проходження служби в ЗСУ на профільних для себе посадах”, — йдеться у повідомленні.