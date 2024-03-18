Цей план підтримки продовж 2024-2027 років передадуть на оцінку Європейській комісії та затвердження комітетом країн-членів Євросоюзу, після чого він стане дійсним.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Уряд пояснює, що план включає реформи для розвитку підприємництва та розвитку пріоритетних секторів. Перша віцепрем’єр-міністрка та міністрка економіки Юлія Свириденко зауважила, що ці принципи стануть основою для реалізації реформ та сприятимуть економічному розвитку.

План містить понад 150 індикаторів за 69 напрямками реформ, які планується виконати до 2027 року, а також 16 інвестиційних індикаторів. Фінансування в межах програми Ukraine Facility залежить від виконання цих індикаторів, зокрема планується реалізація понад 36 показників у 2024 році.

Рада Європейського Союзу схвалила створення Ukraine Facility з бюджетом у 50 мільярдів євро на період 2024-2027 років в лютому цього року. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку життєдіяльності, відновлення державності України та проведення реформ для наближення до членства в Європейському союзі.