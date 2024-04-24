Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому, опублікованій пізно ввечері 23 квітня – після голосування у Сенаті.

Президент США привітав двопартійне схвалення документу, що має “зміцнити нашу національну безпеку та надіслати світові повідомлення про силу американського лідерства: ми рішуче виступаємо за демократію та свободу, проти тиранії та гноблення”.

“Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра, щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня”, – додав Байден.

Президент України Володимир Зеленський напередодні подякував американським законодавцям, президенту Байдену і “усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики”.

“Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу”, – заявив Зеленський і додав, що “далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру”.

Варто зазначити, що Сполучені Штати уже готують перший пакет військової допомоги Києву на 1 мільярд доларів, щойно документ про фінансування підтримки України стане законом.

Він включатиме транспортні засоби, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси для протитанкових ракетних комплексів TOW і Javelin.