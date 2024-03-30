Про це повідомляє прокуратура Донецької області.
“30 березня 2024 року російська армія обстріляла з артилерії місто Красногорівку. В епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою. Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків”, — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що 50-річна донька загиблого зазнала дістала осколкові поранення та мінно-вибухову травму, її доставили до лікарні.
Також за даними прокуратури, внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка. НА момент російського удару вона знаходилась у власній оселі.
Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Боррель про атаки РФ: Рішучість ЄС щодо захисту України посилюється.
- Шольц нагадав німцям про необхідність підтримки Києва.
- МВС: Рада має ухвалити закон про посилення відповідальності за домашнє насильство.