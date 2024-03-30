Рішучість ЄС щодо захисту України лише посилюватиметься з огляду на російські обстріли енергетичної інфраструктури країни.

Про це йдеться у заяві голови зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

«Через два роки після звільнення Бучі Росія повторює масовані атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу. Рішучість ЄС захищати Україну буде лише посилюватися», – написав Боррель.

У ніч проти 29 березня російські війська завдали масованого удару по об’єктах української енергетики. Зокрема, внаслідок атаки постраждали три ТЕС Групи ДТЕК.

Попередній масований удар відбувся 22 березня, постраждали теплоелектростанції, ДніпроГЕС та високовольтні підстанції.